Heimbach

Breitbandausbau läuft in Heimbach auf Hochtouren: L 169 im Ort deshalb halbseitig gesperrt

Der Breitbandausbau in Heimbach schreitet etappenweise voran. Zurzeit rollen in der Hauptstraße (Landesstraße 169) wieder die Bagger. Auf Höhe des Jugendhauses wurden auf der gegenüberliegenden Seite des Fußwegs die Pflastersteine entfernt, um die Glasfaserkabel in die Erde zu legen.