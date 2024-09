Plus VG Birkenfeld Breitbandausbau in der VG Birkenfeld: Schäden und Baustellen statt schnelles Internet Von Niels Heudtlaß i Ein Sicherheitsrisiko: Bei diesem Treppengeländer in der Straße „Am Gaurech“ fehlt das Fundament. Foto: Reiner Drumm Die Stadt Birkenfeld sowie die Ortsgemeinden Hoppstädten-Weiersbach und Rinzenberg sind von den Mängeln beim Breitbandausbau durch die Firma UGG betroffen. Doch schnelles Internet erhalten die Kommunen noch nicht. Warum in der VG Birkenfeld auch nach Jahren vom Glasfaserausbau nur zahlreiche Baustellen bleiben. Lesezeit: 5 Minuten

Löcher in den Straßenbelägen, fehlende Asphaltdecken, kaputte Steine und das eine oder andere Sicherheitsrisiko, doch schnelleres Internet gibt es immer noch nicht: Der Breitbandausbau in Birkenfeld, Hoppstädten-Weiersbach und Rinzenberg sorgt bei Verwaltung und Bürgern vor allem für Frust. „Rund 300 bis 400 Fehlstellen gibt es weiterhin in den betroffenen Kommunen“, ...