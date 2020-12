VG Baumholder

Auch die Westrichhalle war wieder einmal Thema im Baumholderer Verbandsgemeinderat – wenn auch nur indirekt. Die verschiedensten Gremien haben sich schon mit dem städtischen Gebäude beschäftigt, das sich in einem desolaten Zustand befindet und einer Kernsanierung bedürfte. Deshalb hatte die SPD nun den Antrag gestellt, einen Grundsatzbeschluss über den Neubau einer zentralen Sportstätte in Baumholder zu fällen. Schlussendlich wurde allerdings der Antrag von CDU und FWG angenommen: In den Ortsgemeinderäten soll erst einmal eruiert werden, ob überhaupt ein Bedarf an einer solchen Halle vorliegt.