Idar-Oberstein

Wegen eines besonders schweren Falls von Brandstiftung muss sich seit Mittwoch ein 21-Jähriger vor dem Jugendschöffengericht im Amtsgericht verantworten: Er soll am 8. Januar 2020 ein Sofa, das im Sperrmüll vor einem Haus der Wohnungslosenhilfe in der Kasinostraße in Oberstein stand, in Brand gesteckt haben. Das Feuer griff schnell um sich, der Sperrmüll stand in Flammen, dann auch das Treppenhaus, bald brannten Erdgeschoss und obere Etage. Zwei Bewohner entkamen knapp aus dem brennenden Haus, mussten aber mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Haus entstand erheblicher Schaden.