Kempfeld

Brand in Kempfeld: Scheune stand in hellen Flammen

Um 16.11 Uhr erfolgte am Montag die Alarmierung: Im Vollbrand stand eine Scheune in der Kempfelder Hauptstraße am Dorfbrunnen, in der sich Heu befand. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Kempfeld, Bruchweiler, Herrstein, Schauren, Asbach und Hottenbach.