Birkenfeld

Brand in der Birkenfelder Achtstraße: Technischer Defekt war Ursache

Nach dem Brand des Hauses in der Achtstraße 1 haben am Mittwoch Ermittler der Kripo Idar-Oberstein das Objekt zusammen mit Gutachtern in Augenschein genommen. Wie ein Sprecher auf NZ-Anfrage mitteilte, kann Brandstiftung ausgeschlossen werden. Ursache für das Feuer war wohl ein technischer Defekt.