Plus Berschweiler bei Baumholder Brand in Berschweiler bei Baumholder: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses geht in Flammen auf Am Sonntagmittag um 13.18 Uhr wurde die Feuerwehr der VG Baumholder in die Hauptstraße von Berschweiler mit dem Stichwort „Dachstuhlbrand, Brand 3“ alarmiert. Weiterhin wurde gemeldet, dass es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Mehrfamilienhaus mit fünf Parteien handelt und wohl der Speicher brennt. Von Christian Schulz

Bereits vom Gerätehaus war eine stärkere Rauchentwicklung wahrzunehmen. Der Dachstuhl brannte in vollem Ausmaß. Die schnell an der Einsatzstelle eingetroffenen Einheiten leiteten umgehend erste Löschmaßnahmen ein und brachten die Drehleiter der US-Stützpunktfeuerwehr Baumholder in Stellung. Im weiteren Verlauf wurde noch eine weitere Drehleiter aus Birkenfeld hinzugezogen, und auch die Bundeswehrfeuerwehr ...