Birkenfeld

Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses: Anwohner alarmieren Feuerwehr

Von Guido Turina

i Due Feuerwehr Birkenfeld ist am Samstagabend zur Bekämpfung eines Feuers im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgerückt. Foto: Guido Turina

Ein Feuer ist am Samstagabend gegen 17 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Auf Ellenborn“ in Birkenfeld ausgebrochen. Kurz vor 17 Uhr wurde die Leitstelle Bad Kreuznach von einem Brand und Rauchentwicklung im Keller des Hauses von einem Hausbewohner informiert.