Idar-Oberstein/Bad Kreuznach

Freigesprochen und doch nicht frei: Der 36-Jährige, der am 14. September 2019 im sechsten Stock der Behinderteneinrichtung Haus Nahetal in Oberstein im Tagesraum ein Feuer gelegt hatte – ein Bewohner starb dabei an Rauchgasvergiftung –, ist schuldunfähig und muss in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus. Wie viele Jahre er dort bleibt, hängt von den Behandlungserfolgen ab. „Aber bis dahin ist es ein langer Weg“, machte der Vorsitzende des Schöffengerichts der Ersten Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach, Folkmar Broszukat, dem Angeklagten wenig Hoffnung auf eine frühe Rückkehr in ein normales Leben.