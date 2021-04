Brand eines Dachständers war Ursache für Stromausfall in Idar

Zu einem Großeinsatz rückte die Idar-Obersteiner Feuerwache 1 am Freitagabend in die „Obere Meitzenbach“ nach Idar aus. Gemeldet war ein Gebäudebrand, „also höchste Alarmstufe“, erklärt Wehrleiter Jörg Riemer.

Am Einsatzort stellte sich dann aber heraus, dass „nur“ ein Dachständer, über den eine oberirdische Stromleitung verläuft, auf einem Haus in Brand geraten war. Das führte auch in den angrenzenden Straßen zu einem Stromausfall, um den sich dann der Energieversorger, der ebenfalls rasch vor Ort war, kümmerte. Das Feuer, dessen Ursache unbekannt ist, war schnell erloschen, am Wohnhaus entstand laut Feuerwehr kein Schaden. Im Einsatz waren rund 30 Wehrleute.