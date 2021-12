Hettenrodt

Brand auf dem Balkon: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Am Montag kam es in den frühen Abendstunden gegen 17 Uhr in der Ortslage Hettenrodt zu einem Balkonbrand an einem Einfamilienhaus. Ursache des Brandes war laut Polizei Kaminasche, die in einem Plastikeimer auf dem Balkon zwischengelagert worden war.