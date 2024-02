Branche feiert sich: Inhorgenta Award für die Hans D. Krieger KG

Vier Tage hat die Schmuck- und Edelsteinbranche sich bei der Jubiläums-Inhorgenta in München gefeiert. Die Leitmesse für Schmuck und Edelsteine feierte in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Rahmenprogramm – und zahlreiche Firmen aus der Edelsteinregion Idar-Oberstein waren wieder dabei.

Andreas Krieger (2. von links) nahm den Inhorgenta Award in der Kategorie von Leo Eberlein (Jewelry Designer „Leo Mathild”) entgegen. Mit im Bild: Katerina Perez (links) und Julia Verpoorten (Category Lead Luxury Ebay).

Foto: BrauerPhotos / G. Nitschke für INHORGENTA

Höhepunkt war die Verleihung des Inhorgenta Awards in der neuen Location, dem Showpalast München, in dem im Juli auch Adele auftreten wird. Unter den Preisträgern war in der Kategorie „Fine Jewelry of the Year“ (Exponate ab 2000 Euro) die Firma Hans D. Krieger KG mit eleganten Ohrringen. (Ausführlicher Bericht folgt.) sc