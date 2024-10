Plus Breitenthal

„Bräneler Rämm“ im Kurhotel: Theater in Breitenthal feiert Wiederauferstehung

Von Günther Weinsheimer

i Zur Laienspielgruppe „Bräneler Rämm“ gehören: Christine Fell, Katharina Bleisinger, Heidi Röpper, Stephanie Friedt, Horst Wolf, Stefan Jung, Rosel Peter und Hilde Romann. Foto: Günther Weinsheimer

Vorhang auf heißt es am Samstag, 16., und Samstag, 23. November, jeweils um 20 Uhr im Breitenthaler Bürgerhaus. Die Komödie „Kurhotel Waldfrieden“ steht dann auf dem Programm der achtköpfigen Laienspielgruppe. Die „Bräneler Rämm“ ist Teil der örtlichen Singgemeinschaft und führte früher in unregelmäßigen Abständen volkstümliche Theaterstücke auf, die häufig inhaltlich und sprachlich an Breitenthal adaptiert war.