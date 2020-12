Botschaft des Klinikums Idar-Oberstein an Spahn: Wir sind die Guten

Idar-Oberstein

Die Lage ist dramatisch. Die Corona-Krise kostet auch das Klinikum Idar-Oberstein und deren Träger, die Saarland-Heilstätten GmbH (SHG), viel Geld. Hauptproblem: Die Leerstandspauschalen decken die tatsächlichen Kosten nicht ab – „ganz zu schweigen von den entgangenen Zusatzleistungen in dieser Zeit“, sagt SHG-Geschäftsführer Bernd Mege. Der frühere Idar-Obersteiner Verwaltungsdirektor war am Dienstag an seine alte Wirkungsstätte gekommen, um gemeinsam mit seinem Nachfolger Hendrik Weinz und der kompletten Ärzte- und Pflegeführungsriege Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei ihrem Kurzbesuch zu begrüßen. Die Botschaft: „Bitte teilen Sie Herrn Gesundheitsminister Spahn mit: Wir sind die Guten.“ Hintergrund ist die Furcht vor Entscheidungen zugunsten der Krankenkassen, die dann zulasten der Krankenhäuser gehen würden.