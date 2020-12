St. Wendel

Um Menschenansammlungen am Bostalsee zu verhindern, werden ab Samstag, 4. April, bis einschließlich Montag, 20. April, die Zufahrten und Parkplätze am See gesperrt und kontrolliert. Dies hat der Landkreis St. Wendel als Eigentümer des Sees verfügt. So soll der angesichts des gemeldeten Frühlingswetters zu erwartende Ausflugsverkehr unterbunden werden. Auswärtige sollen den Bostalsee nicht ansteuern, sondern zu Hause bleiben und für Spaziergänge ihre unmittelbare Umgebung nutzen. Gruppenbildungen und Menschenansammlungen sind untersagt und werden kontrolliert. Rund um den See werden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt.