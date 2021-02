Boomende Branche erwartet spannende Saison: Radhändler in der VG rechnen auch 2021 mit großer Nachfrage

In Zeiten der Corona-Pandemie war Radfahren wohl so angesagt wie noch nie. Auch bei den beiden Fachhändlern in der VG Baumholder, B-Site in der Westrichstadt und Zweirad Heinen in Heimbach, liefen die Geschäfte 2020 gut, und in diesem Jahr zeichnet sich insbesondere bei E-Bikes eine weiterhin sehr große Nachfrage ab. Das stellt die boomende Branche aber auch vor einige Herausforderungen. Sowohl David Hetzel vom B-Site als auch Walter Heinen rechnen deshalb mit einer „spannenden Saison 2021“, wie es der Letztgenannte formuliert.