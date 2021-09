„Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ Wie viel Zuversicht und Gottvertrauen stecken in diesem Lied? Wie würde man es interpretieren ohne das Wissen um die Zeit und die Umstände, in denen es entstand? Oder über das Schicksal, das dem Autor, Pastor Dietrich Bonhoeffer, widerfuhr?