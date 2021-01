Schmißberg

Wann ist Schmißberg denn nun wirklich zum ersten Mal urkundlich erwähnt? 1387 oder 1438? Wie ist der Name dieses Dorfes, das seit 1650 nur noch Schmißberg heißt, entstanden? Was bedeuten eigentlich die Symbole auf dem Ortswappen? Wie hat sich Schmißberg im Laufe der Jahrhunderte und insbesondere in den vergangenen 50 Jahren entwickelt? Welche Persönlichkeiten haben die Dorfentwicklung geprägt? Diese und viele weitere Fragen will eine unlängst gegründete Arbeitsgruppe klären.