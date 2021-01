Birkenfeld

Wann und unter welchen Bedingungen wird in der Saison 2021 Badespaß in Birkenfeld möglich sein? „Wir wissen absolut noch nicht, wohin der Zug fahren wird“, sagt VG-Bürgermeister Bernhard Alscher im aktuellen Gespräch mit unserer Zeitung. Zumindest finanziell stellen sich die Verantwortlichen aber schon jetzt darauf ein, dass wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wie schon 2020 beim Betrieb des Bads das Defizit deutlich höher ausfallen wird, als das in normalen Zeiten ohnehin der Fall ist.