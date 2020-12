Hoppstädten-Weiersbach

Trotz aller Lockerungen: Seit dem Beginn der Corona-Krise hagelt es Absagen von Festen, Konzerten und anderen Veranstaltungen. In den Gemeinden gehen den Menschen damit bis weit in den Spätsommer hinein viele vergnügliche Stunden verloren, und es bedeutet einen herben Einschnitt für das kulturelle und gesellschaftliche Leben in den Dörfern.