VG-Jugendpflegerin Anna-Lena Kohler beschäftigt sich mit Themen, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind. So gestaltet sie etwa in den Ferien regelmäßig Aktionen und Freizeiten, bei denen die Kinder und Jugendlichen die Region kennenlernen, in der Natur sind oder mit den Händen arbeiten. Aus einer dieser Aktion ist nun ein YouTube-Renner geworden.