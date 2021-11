Vor genau einer Woche hatte die fast fünfjährige Wartezeit – wie in der NZ bereits berichtet wurde – dann doch ein Ende. Die Birkenfelder Stützpunktfeuerwehr konnte in ihr neues Gerätehaus in der Brückener Straße 15 einziehen. Seitdem rücken die Brandschützer von dort zu ihren Einsätzen aus. Die NZ hat sich im neuen Domizil umgeschaut, bei dem in der Bauphase etliche Probleme aufgetreten sind und wo immer noch einige Restarbeiten erledigt werden müssen.