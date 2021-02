Die finanzielle Lage der Stadt Birkenfeld bleibt zwar weiterhin schlecht, aber einen kräftigen Tritt auf die Investitionsbremse bedeutet das nicht. Vor allem mit der 2021 beginnenden Neugestaltung des Talweiherplatzes und der Fortführung der Arbeiten für den Bau der Südwestspange, also der Mittelanbindung an die B 41, werden in diesem Jahr große Projekte realisiert.