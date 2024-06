Plus Kreis Birkenfeld

Blick in den Kreis Birkenfeld: Wie die Parteien ihren Wahlkampf gestaltet haben

i Ungewöhnliche Aktion: Im Idar-Obersteiner Stadtteil Regulshausen fanden sich Kandidaten der verschiedensten Listen gemeinsam für ein Wahlplakat zusammen, um zu zeigen, wer politisch für „Reelse“ einsteht. Foto: Stefan Conradt

Jetzt geht nichts mehr: Die Würfel sind gefallen, und der Kommunalwahlkampf 2024 ist beendet – zumindest dort, wo es nicht zu Stichwahlen kommt. Unser Reporter im Kreis Birkenfeld schauten sich mal genauer an, wie Parteien und Kandidaten in den vergangenen Tagen und Wochen agiert haben und was sich kurz vor der Wahl auch in den sozialen Netzwerken abgespielt hat.