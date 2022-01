Das kurz vor dem Jahreswechsel vom VG-Rat im Zuge der Haushaltsberatungen verabschiedete Investitionsprogramm 2022 wird kostenmäßig vom Wasserstoffmodellprojekt am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) dominiert. Zudem gibt es darin – wie in der NZ bereits berichtet wurde – die große Auffälligkeit, dass die VG kein Geld für die Erweiterung der Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) in der Kreisstadt in ihren Etat eingestellt hat.