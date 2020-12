Birkenfeld

Es ist eine Ausnahmesituation, die weder die knapp 100 Bewohner in ihrem langen Leben noch die rund 70 Mitarbeiter im Haus kennengelernt haben. Die Corona-Krise bedeutet insbesondere für die Menschen in Seniorenheimen wie der Alloheim-Residenz im Birkenfelder Schulweg eine Zeit, „in der sich viele der älteren Männer und Frauen in unserem Haus Sorgen machen und Angst vor dem Unbekannten hat“.