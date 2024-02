Der vielleicht eindrucksvollste Moment an diesem Abend war, als Dr. Wolfgang Rammacher ein auf die Leinwand projiziertes Temperaturdiagramm ins Laufen brachte und am Schluss, der heutigen Zeit, die Farbe Rot das Bild beherrschte. Der Vortrag des saarländischen Experten über „Wetterbeobachtungen und Klimaänderungen in Birkenfeld seit 1861“ stieß am Dienstag im Birkenfelder Landesmuseum auf großes Interesse.