Ruschberg/Idar-Oberstein

Blauer Corsa zwischen Ruschberg und Idar-Oberstein auf der Gegenfahrbahn: Polizei sucht Zeugen

In einem Fall von „Gefährdung des Straßenverkehrs“ ermittelt die Polizei Idar-Oberstein. Am Mittwochmorgen war zwischen 7.20 und 7.35 Uhr auf der L 176 bei Ruschberg bis zur B 41 in Idar-Oberstein ein blauer Opel Corsa unterwegs, der laut Zeugen immer wieder gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrbahn fuhr.