Birkenfeld

„Kunst und Freundschaft“ heißt der Titel einer Ausstellung, die vom 31. März bis zum 24. April in der Art Gallery 64 in Birkenfeld, Hauptstraße 26–28, zu sehen sein wird. Eine der Malerinnen, deren Werke gezeigt werden, hat dabei einen besonderen Bezug zur Region: Es handelt sich um die 2016 verstorbene Amelie Herzogin von Oldenburg, deren Vorfahren bekanntlich von 1817 bis 1937 Landesherren des Fürstentums Birkenfeld waren. Außerdem werden in der Kreisstadt Gemälde von Christine Fausel, einer lebenslangen Freundin von Herzogin Amelie, präsentiert.