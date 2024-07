Blaualgenbefall: Erneut Warnstufe am Weiher Baumholder

Auch in diesem Sommer bleibt die Stadt Baumholder nicht verschont: Das Landesamt für Umwelt hat für den Weiher erneut die Warnstufe wegen Blaualgenbefall verhängt. Die Verwaltung hat bereits rund um das Gewässer an mehreren öffentlichen Stellen Warnhinweisschilder aufgehängt.

Darauf sind folgende Warnungen und Empfehlungen zu lesen: „Achtung Blaulagen: Gesundheitsrisiko durch potenzielle toxische Cyanobakterien. Der Grenzwert der Warnstufe ist überschritten. Auffällig gefärbte Bereiche meiden. Kein Wasser schlucken. Nach Möglichkeit Hautkontakt mit grünlich gefärbten Antreibungen/Schlieren, insbesondere bei Kleinkindern, meiden. Nach dem Baden gründlich mit Frischwasser abduschen. Tiere kein Wasser trinken lassen.“

Aus der Luft kann man gut erkennen, dass der See leicht eingetrübt ist, und vor allem an den Uferbereichen im flachen Wasser gibt es bereits leichte Blaualgenansammlungen. Das Baden ist allerdings noch nicht verboten – wenn das Wetter mitspielt, könnte das auch so bleiben, hofft die VG-Verwaltung. Es ist aber Vorsicht geboten. red