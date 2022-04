Drei Entscheidungen, von denen nur eine vor der Abstimmung zu einer etwas längeren Diskussion führte, hat es am Mittwochabend in der Sitzung des Birkenfelder VG-Rats in der Schwollener Gemeindehalle gegeben. Passend zu diesem Schauplatz kam auch das Thema Sprudelbohrungen im Nationalpark nach einer entsprechenden NZ-Berichterstattung kurz zur Sprache.