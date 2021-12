Es war fast klar, dass Bernd Heinrich mit Blick auf den Haushaltsplan der Stadt Birkenfeld für das Jahr 2022 diesen Vergleich anführen würde: „Ich kann natürlich leider nicht so positive Zahlen präsentieren wie meine Kollegen in Idar-Oberstein oder Mainz“, sagte der Kämmerer bei der Vorstellung des Etatentwurfs in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- beziehungsweise Bau- und Umweltausschusses.