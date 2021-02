In der Stadthalle blieb am Dienstagabend eine von drei Reihen mit Tischen und Stühlen leer: In Abwesenheit der sieben Vertreter der SPD-Fraktion hat der dennoch beschlussfähige Birkenfelder Rat mit den Stimmen von CDU und BFL geschlossen den Stadtetat für das Jahr 2021 akzeptiert. Dieser ist zum einen von einem hohen Defizit im laufenden Geschäft, zum anderen aber auch von großen Investitionsanstrengungen geprägt.