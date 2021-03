Bibliotheken sind vom Prinzip her Plätze, an denen es sehr ruhig zugeht. Doch dass beispielsweise in der Birkenfelder Stadtbücherei aktuell wie schon vorher über eine längere Strecke des Jahres 2020 absolute Ruhe herrscht, ist natürlich alles andere als erwünscht. Corona hat somit auch für das Team um Leiterin Gaby Pick und alle Lesekunden der Einrichtung in der Alten Schule am Kirchplatz deutliche und wenig erfreuliche Auswirkungen.