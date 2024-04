Plus Birkenfeld/Neubrücke Birkenfelder Schüler stellen Weltklimakonferenz nach: Am 2-Grad-Ziel knapp vorbeigeschrammt Von Axel Munsteiner i Zusammen mit ihren Lehrern, den Veranstaltern, Kooperationspartnern und Unterstützern freuen sich die Schüler, die Verhandlungsführer ihrer Gruppe waren, über das Ergebnis der „Weltklimakonferenz“ am UCB. Foto: Reiner Drumm Für diesen besonderen Unterrichtstag hätte es keinen passenderen Veranstaltungsort geben können. Rund 80 Neuntklässler der Birkenfelder Realschule (RS) plus und Fachoberschule haben am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) eine „Weltklimakonferenz“ der Vereinten Nationen (UN) nachgestellt. Lesezeit: 4 Minuten

Bei dieser Simulation sollte durch Verhandlungen in Gruppen erreicht werden, den globalen Temperaturerwärmung bis 2100 auf 2 Grad zu begrenzen und 100 Milliarden US-Dollar in einen Klima- und Anpassungsfonds zu füllen – beides sind Klimaschutzziele, die in der Vergangenheit auf realen Konferenzen formuliert wurden. Durchgeführt wurde das Planspiel mit den Birkenfelder ...