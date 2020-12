Birkenfeld

Die aktuellen Arbeiten im Bereich der Maiwiese und der Wasserschiederstraße sind getrennt von dem Vorhaben zu sehen, für das der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einen Beschluss gefasst hat. Bei der in Zukunft geplanten Sanierung der schadhaften Gehwege in diesen von mehreren Einkaufsmärkten wie Penny, Lidl, Aldi und Wasgau gesäumten Straßen wird die Stadt einen Anteil von 30 Prozent übernehmen.