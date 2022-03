Der Ukraine-Krieg hat – wie in der NZ bereits berichtet wurde – auch im Birkenfelder Land zu mehreren Hilfsaktionen wie der des Teams der Hoppstädten-Weiersbacher Zahnarztpraxis von Artem Fedosenko oder der des Brückener Unternehmers Vitali Töws und einer großen Spendenbereitschaft geführt. Zu einem überaus bemerkenswerten Schritt hat sich nun auch der Abiturjahrgang 2021 am Gymnasium in der Kreisstadt entschlossen.