Kreis Birkenfeld

BIR ist der einzige Landkreis in Rheinland-Pfalz mit einer Inzidenz von mehr als 100

Unter den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz hat nur noch der Kreis Birkenfeld eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100: In den vergangenen sieben Tagen gab es 103,8 Corona-Neuinfektionenje auf 100.000 Einwohner, wie das Landesuntersuchungsamt am Samstag errechnet hat.Der Landeswert liegt bei 60,1.