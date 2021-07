Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech will sich auch in Idar-Oberstein erweitern. Dafür sucht man entsprechende Flächen und ist mit der Stadt Idar-Oberstein und auch dem Kreis Birkenfeld in Gesprächen. Als erste Zwischenlösung hat Oberbürgermeister Frank Frühauf in der Heinzenwiesstraße einen Parkplatz zur Verfügung gestellt.