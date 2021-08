Angesichts der Bedeutung und der Strahlkraft des Preisträgers gingen den Rednern fast schon die Superlative aus: Der Preis der Deutschen Edelsteinstraße 2021 geht an das Unternehmen Biontech. Dr. Stephan Müller, Geschäftsführer am Biontech-Standort Idar-Oberstein, nahm den Preis bei einer Corona-bedingt kleinen, aber feinen Feier, die Leonhard Stibitz, Marketingleiter der Kreissparkasse Birkenfeld, locker moderierte, in der Messe entgegen.