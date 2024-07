Plus Birkenfeld Biologisch düngen mit Pflanzenkohle: Präsentation am Umwelt-Campus Birkenfeld Von Franz Cronenbrock i Das Foto zeigt Prof. Dr. Peter Heck (Ifas), Karsten Wilhelm (Ifas), Landrat Miroslaw Kowalski, Manuel Decker (Edeka) und Dr. Felix Flesch (Ifas). Foto: Franz Cronenbrock „Es besteht noch Aufklärungsbedarf“, sagt Peter Heck, der Direktor des Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) am Umwelt-Campus (UCB) Birkenfeld, bei der Vorstellung der Pflanzenkohle. „Denn das Produkt ist so noch nicht bekannt. Man muss erklären, wie die Wirkung ist“. Lesezeit: 2 Minuten

Die vom Ifas mit entwickelten Pflanzenkohle, kann als Bodenverbesserer in Beete oder Blumenkästen eingebracht werden. Die Holzkohle an sich hat keine Düngewirkung. Beim Eintrag in den Boden oder auf dem Kompost lädt sie sich jedoch mit Nährstoffen auf. Hergestellt wird die Pflanzenkohle aus Deutschland zu 100 Prozent aus Baum- und Strauchschnitt ...