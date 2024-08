Plus Hoppstädten-Weiersbach Bima: Stausee bei Hoppstädten ist kein Retentionsraum – Deshalb wird alles zurückgebaut Von Stefan Conradt i Der Nahestausee bei Hoppstädten wird bis Ende des Jahres kontrolliert abgelassen. Foto: Lars Holtmann Zum Ablass des Nahestausees zwischen Hoppstädten und Heimbach (die NZ berichtete), hat sich jetzt nach der SGD Nord auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zu Wort gemeldet, die nach der Aufgabe der Anlage als Trinkwasserreservoir und -aufbereitung für die amerikanischen Streitkräfte in Baumholder für die Liegenschaft verantwortlich ist. Lesezeit: 1 Minute

Hier die Fragen der Nahe-Zeitung und die Antworten der Dienststelle in Bonn. Wie wird gewährleistet/überprüft, dass der Ablass naturverträglich (also: langsam genug) erfolgt, sodass es nicht zu Schäden in Fauna und Flora kommt? Das Ablassen wird nach den Vorgaben der wasserrechtlichen Erlaubnis der SGD Nord vorgenommen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist ...