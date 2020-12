Birkenfeld

Mitten in den Beginn der Corona-Maßnahmen fiel die lange geplante Eröffnung des neuen Domizils des Kunstvereins Obere Nahe in der Birkenfelder Schneewiesenstraße 13. Ursprünglich geplant war die offizielle Einweihung für den 13. März mit der Vernissage der Ausstellung „Nah dran“ der Foto-AG des Vereins. Nach deren kurzfristiger Absage ruhte der Betrieb in den Räumlichkeiten. Nun sollten die Fotografen zumindest unter den derzeitig eingeschränkten Bedingungen ihre Arbeiten präsentieren können.