Die Hochwasserkatastrophe an Mosel, Ahr und weiteren Flüssen sowie in Nordrhein-Westfalen hat die Stimmung bei der ersten Ausstellungseröffnung nach langer Corona-Pause in der Kunsthalle Art Affect in Berschweiler bei Kirn erheblich getrübt. „Wir haben sogar überlegt, die Veranstaltung abzusagen“, erklärt Kornelia Doll.