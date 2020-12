VG Baumholder

Wandern steht im Kreis Birkenfeld ohnehin seit Jahren hoch im Kurs – in Zeiten von Corona lockt die Natur natürlich umso mehr. Doch auch die Wandersaison der VG Baumholder musste im Jahr 2020 deutliche Einschnitte hinnehmen. Zwar kam nach dem ersten Stopp – er dauerte bis Juni – das Programm mit großer Nachfrage wieder in Fahrt, aber Ende Oktober musste die Saison vorzeitig beendet werden. Nichtsdestotrotz: Ganz unzufrieden ist man in der VG-Verwaltung nicht.