Weiden

Den kleinen Ort Weiden im Hunsrück hat das Unwetter am Dienstagabend mit Starkregen und Windböen am schlimmsten erwischt: Zwei Dächer wurden abgedeckt, ein bis zwei Hektar Wald seien komplett zerstört, berichtete Ortsbürgermeister Manfred Dalheimer: Im Frühjahr hatte ein Sturm dort schon Bäume umgerissen, der Rest sei beim Unwetter am Dienstag draufgegangen. Der eine Teil der Bäume ist von der Windhose, die über Weiden zog, komplett herausgerissen, die anderen wurden „nur“ geknickt worden, bilanziert Dalheimer.