Ein Jahr, das wegen Corona ohnehin unter einem besonderen Stern stand, endete mit einem Einsatz, der den Beteiligten wohl immer in Erinnerung bleiben wird. „Ich habe schon viel erlebt. So etwas aber noch nicht. Da konnte es einem schon richtig mulmig werden.“ Das sagt VG-Wehrleiter Lars Benzel, wenn er sich an den Abend des 27. Dezembers zurückerinnert. Es war einer der letzten von insgesamt 212 Einsätzen, zu denen die freiwilligen Feuerwehren im Birkenfelder Land 2020 ausrücken musste.