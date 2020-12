Nohfelden

Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer am Mittwoch bei einem Unfall auf der L 134 bei Nohfelden. Laut Polizei war der 18-Jährige aus Marpingen gegen 14.30 Uhr von Selbach in Richtung Nonnweiler-Primstal unterwegs. In einer Linkskurve verlor er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.