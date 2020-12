Baumholder

Wird der Bikepark, der ursprünglich in der Straße „In der Bitz“ entstehen sollte, an den Weiher „umziehen“ – sozusagen als weiteres Element des großen Spielplatzes? Das scheint zumindest nicht unwahrscheinlich: Denn ein Antrag der LfB-Fraktion, der genau das fordert, wurde in der Bauausschusssitzung am Montagabend von dem Gremium wohlwollend aufgenommen. Uneins war man sich derweil darüber, wo genau der Pumptrack angelegt werden könnte – auch um den Erholungsfaktor des Geländes nicht zu stark zu beeinträchtigen. Daher wurde beschlossen, sich bei einem Vororttermin ein genaues Bild von den Optionen zu machen.