Bikepark hat ab sofort einen frei verfügbaren Werkzeugschrank

Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 12:09 Uhr

Es kommt gar nicht so selten vor, dass die Kids im Bikepark Nahbollenbach eine Panne am Rad haben oder einfach mal mehr Luft im Reifen benötigen. Da ist der Spaß dann schnell vorbei, und Mama oder Papa müssen mit dem Auto kommen.

Ab sofort können sich zumindest jene, die wissen, was zu tun ist, selbst behelfen. Dank einer Spende von Kim und Dominik Theobald (2. und 3. von links) gibt es nun einen Werkzeugschrank mit allerlei Schlüsseln, Zange, Reifenheber und sogar einer Standpumpe. Am Samstag wurde das Betonfundament gegossen. Das Team vom Bikepark sagt danke im Namen aller Nutzer und bittet um pflegliche Behandlung. Die Theobalds, deren Kinder selbst begeisterte Biker sind, hatten eine solches Angebot am Start zum Flowtrail in Stromberg gesehen, und Dominik Theobald baute umgehend ein Duplikat. Für das Gruppenbild wurde kurzzeitig die Atemschutzmaske beiseite gelegt. sc